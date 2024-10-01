مقتل 10 مواطنين جراء القصف الإسرائيلي على بلدة الداودية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وكالة روسيا اليوم بأن الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات على الطرقات الرئيسة التي تصل المناطق الحدودية بالداخل اللبناني، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



وقد شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة الداودية القريبة من بلدة النجارية مستهدفا منزل مؤلف من أربع طبقات ما أدى إلى مقتل عائلة بكاملها مؤلفة من 10 أشخاص، إضافة إلى جرح 5 أشخاص كالاتي:

هنية حسين (إم احمد دياب )

- أحمد يوسف دياب

- عباس يوسف دياب

- حسن يوسف دياب

- سيرين حسن دياب

- يوسف حسن دياب

- ميساء أخضر ( زوجة حسن دياب)

- ندى يوسف دياب و ابنتها

- حسن جميل دياب

وذكرت ، أن القصف الإسرائيلي أدى إلى قطع الطرقات بين القطاع الشرقي ومنطقة حاصبيا، مبينة أنه بمؤازرة من الجيش اللبناني تم محاولة ردم الهوة التي خلفها القصف.