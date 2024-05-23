يورو ٢٠٢٤ .. عرس الكرة الجميلة



ياسر رشاد - القاهرة - بكل تاكيد تعد بطولة كأس أوربا كما يطلق عليها هي عرس الكرة الجميلة فعلي الرغم من الأهمية الكبرى لنهائيات كاس العالم والتي تعد المسابقة الأكبر على مستوى العالم كرويا إلا أنه من الناحية الفنية تقف بطولة كاس أوربا على القمة من خلال أراء عدد من الخبراء بسبب القيمة الكبيرة التي تملكها منتخبات القارة العجوز التي لو اضفنا اليها البرازيل والأرجنتين لكانت هذه المنتخبات هي خلاصة المتعة الكروية على سطح الكرة الأرضية .

وبطولة كأس أوربا أو يورو 2016 تعد بالكثير من الناحية الفنية لمتابعيها فكل منتخبات اوربا الكبرى ستكون حاضرة في فرنسا وكل النجوم لن يتخلفوا عن هذا الموعد الكبير واغلبهم في حالة فنية وبدنية طيبة رغم المشقة الكبيرة للموسم الطويل في اغلب البطولات المحلية ومن خلال أستعدادات تلك المنتخبات يبدو الكل مصرا على المنافسة الحقيقية على اللقب بعدما تقاربت المستويات لحد بعيد وهو ما سيعطى متعة كبيرة للمباريات التي ننتظرها كعشاق الساحرة المستديرة مرة كل أربع سنوات .