"استعداداً لنهائي أفريقيا".. تعرف على موعد المران الختامي للأهلي قبل مواجهة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد المران الختامي للفريق، قبل مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ستاد "القاهرة الدولي".

وكشف النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي، أن موعد المران الختامي للفريق قبل مواجهة الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، سيكون في تمام الساعة السادسة من مساءً غد الجمعة، على استاد "القاهرة الدولي"، بحضور وسائل الإعلام لمدة تصل إلى 15 دقيقة وفقاً للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

كما أعلن النادي الأهلي موعد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نهائي أفريقيا أمام الترجي التونسي، والذي من المقرر إقامته غداً الجمعة، في تمام الساعة الثانية عشر مساءً.

وسيحضر المؤتمر من جانب النادي الأهلي كلا من، مارسيل كولر المدير الفني للفريق، ومحمد الشناوي، قائد الفريق للحديث عن المباراة.

وكان التعادل السلبي حسم مباراة الذهاب بين الفريقين، في اللقاء الذي جمع بينهما، يوم السبت الماضي بتونس.

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