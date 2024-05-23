"تريكة في المقدمة والسولية الأقرب".. قائمة هدافي الأهلي التاريخيين في نهائيات دوري الأبطال (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويحفل تاريخ الأهلي في نهائيات دوري أبطال أفريقيا عبر التاريخ، بتسجيل العديد من الأهداف، حيث وصل عدد أهداف المارد الأحمر في نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى 38 هدفاً.

ويعد نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، هو الهداف التاريخي للفريق في نهائيات دوري أبطال أفريقيا برصيد 5 أهداف.

ويأتي في المركز الثاني بالقائمة كلاً من، وليد سليمان وعمرو السولية وخالد بيبو، بالإضافة إلى رئيس النادي الحالي محمود الخطيب برصيد 3 أهداف لكلا منهما.

ويعتبر عمرو السولية أقرب لاعبي الجيل الحالي بالأهلي، الذين يمكنهم الصعود في قائمة هدافي نهائي دوري الأبطال، بإمتلاكه 3 أهداف في نهائيات البطولة حتى الآن.

ويمتلك محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي الحالي، هدفين في نهائيات دوري أبطال أفريقيا.

ويمتلك كلا من أيمن شوقي، محمد بركات، عماد النحاس، محمد شريف، فلافيو، شادي محمد، وائل جمعة، أحمد حسن، سيد عبد الحفيظ، أسامة حسني، محمد عبد المنعم، محمود كهربا، بيرسي تاو، محمد ناجي جدو، سيد حمدي، أحمد عبد الظاهر، مؤمن زكريا، بالإضافة إلى هدف سجله "الثعلب" لاعب الهلال السوداني في مرماه.

وكان التعادل السلبي حسم مباراة الذهاب بين الفريقين، في اللقاء الذي جمع بينهما، يوم السبت الماضي بتونس.