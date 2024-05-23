طلعت يوسف: تمكنا من إيقاف خطورة الزمالك.. وراض عن النتيجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري ويوسف محمد:

أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، على أنه فريقه نجح في إيقاف خطورة نادي الزمالك طوال اللقاء، مشيراً إلى أن الزمالك لم يتمكن من تحقيق خطورة كبيرة على مرمى فيوتشر.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة الزمالك أمام نظيره مودرن فيوتشر، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ستاد "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة الـ24 بالدوري المصري الممتاز.

وقال يوسف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "توليت المسئولية الفنية للفريق، من مباراتين فقط".

وأضاف:"نجحنا في مواجهة إنبي وتحقيق الفوز، واليوم تمكنا من إيقاف الزمالك".

وتابع: "بكل تأكيد مواجهة الزمالك تختلف تمامًا عن مواجهة إنبي الماضية ولكني أعتقد أننا نجحنا بنسبة 70%".

وواصل: "راض تماما عن النتيجة، ولكن الأداء لم ينفذ كما كنت أتمنى".

وأكمل: "سندخل معسكر مغلق خلال الأيام المقبلة لاستغلال فترة التوقف ولكنني لن أصل لما أتمنى طوال هذا الموسم".

واختتم يوسف تصريحاته: "الزمالك لم يصل إلى مرمانا تماما في هذه المباراة، وأغلقنا جميع مفاتيح اللعب المميزة بالفريق".

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