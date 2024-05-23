جوميز يهاجم التحكيم المصري بعد التعادل مع فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التحكيم المصري بعد التعادل مع فيوتشر في الدوري المصري.

وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: " أحاول أن أكون هادئاً في تصريحاتي عقب المباريات ولكن هناك ركلة جزاء غير محتسبة في لقاء سموحة الماضي، وبعدما احتسبها الحكم تم إلغائها بقرار من حكم الفيديو".

وواصل : "في لقاء مودرن فيوتشر اليوم الزمالك له ضربة جزاء واضحة لصالح مصطفى شلبي، ولابد أن تساعد تقنية الفيديو، حكم اللقاء لتحقيق العدالة بين جميع الفرق".

وأضاف المدير الفني: "لا نتحدث عن الملاعب ولن نخلق حجج بعد التعادل في لقاء اليوم، و كان يجب أن يخوض الفريق اللقاء بنفس المستوى الذي ظهر عليه في الشوط الثاني".

وتعادل فريق الزمالك مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة

