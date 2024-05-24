محمد رمضان يحيي حفل نهائى دوري أبطال إفريقيا في ستاد القاهرة

الشارقة - اميمة ياسر - يحيي النجم محمد رمضان، حفل نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة المرتقبة بين نادي الأهلي والترجي التونسي، المقرر إقامتها غداً السبت، بستاد القاهرة.

يستضيف الأهلي، نظيره الترجي التونسي، فى الثامنة مساء السبت فى ستاد القاهرة، في إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وكان لقاء الذهاب في تونس، قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليتأجل الحسم في موقعة القاهرة.

تشكيل الاهلي المتوقع أمام الترجي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبدالمنعم- رامي ربيعة- كريم فؤاد

خط الوسط: إمام عاشور- مروان عطية- أكرم توفيق

خط الهجوم: رضا سليم- بيرسي تاو- وسام أبو علي

القناة الناقلة

تنقل المباراة حصريا على شبكة قنوات بين سبورتس.