أحمد فتوح يعود لتشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - يعود الظهير الأيسر أحمد فتوح إلى تشكيل فريق الزمالك في المواجهة المقبلة أمام الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ببطولة الدوري "دوري نايل".

كان فتوح غاب عن الزمالك في المباراة الماضية أمام مودرن فيوتشر بسبب إصابة في العضلة الضامة.

وتعثرالزمالك بالتعادل مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق، وهي المباراة التي أعقبت تتويج الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

وسبق وأكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، أن أحمد فتوح يُعاني من إصابة عبارة عن آلام في العضلة الضامة، وأنه تم الاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني، على استبعاده من قائمة مباراة مودرن فيوتشر.