قائد الهلال يكشف حقيقة اعتزاله كرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف سلمان الفرج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على قرار اعتزاله، بعدما حقق الزعيم لقب دوري روشن خلال الموسم الحالي 2023/2024.

وعبر الفرج عن سعادته الكبيرة بتتويج الهلال ببطولة الدوري السعودي، وذلك بعد المستويات القوية التي كانت عليها المسابقة.

وأكد قائد الهلال السعودي أنه لا يوجد شيء رسمي حتى هذه اللحظة فيما يخص قرار الاعتزال، لكن لابد على الجمهور أن يُدرك أن هذه هي كرة القدم.

وأشار إلى أنه لا يوجد لاعب دائم، حيث قد يعتزل أو ينتقل لأي نادي اَخر.

الجدير بالذكر أن سلمان الفرج يمتلك 35 عامًا، لكنه لم يلعب لأي نادي خلال مسيرته الكروية الاحترافية غير الهلال، حيث تم تصعيده للفريق الأول 2008.