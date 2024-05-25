اخبار الرياضه

أول لاعب.. سفيان أمرابط يدخل تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

دخل لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، سفيان أمرابط، تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي

وحقق اللاعب المغربي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر يونايتد على حساب السيتي اليوم السبت.

وأصبح سفيان أمرابط أول لاعب مغربي في التاريخ يحقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانضم المغربي إلى مانشستر يونايتد في بداية موسم 2023/24 قادما من فيورنتينا على سبيل الإعارة، في صفقة بلغت قيمتها 9 مليون يورو.

اقرأ أيضًا:

موقف طريف.. مارتينيز يحمل تين هاج ومدرب اليونايتد يصفعه (فيديو)

وائل جمعة: جمهور الأهلي "عمره ماكان سلبي" للفريق.. ويجعلني أريد العودة للملاعب

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا