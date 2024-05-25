أول لاعب.. سفيان أمرابط يدخل تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

دخل لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، سفيان أمرابط، تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي

وحقق اللاعب المغربي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر يونايتد على حساب السيتي اليوم السبت.

وأصبح سفيان أمرابط أول لاعب مغربي في التاريخ يحقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانضم المغربي إلى مانشستر يونايتد في بداية موسم 2023/24 قادما من فيورنتينا على سبيل الإعارة، في صفقة بلغت قيمتها 9 مليون يورو.

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