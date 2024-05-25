"أسطورة أهلاوية".. رسالة خاصة من جماهير الأهلي لعلي معلول في مباراة الترجي (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص جمهور النادي الأهلي، على توجيه رسالة دعم إلى لاعب الفريق علي معلول، خلال مباراة المارد الأحمر أمام الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقامت جماهير الأهلي برفع لافتة خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكتب عليها: "معلول حارب من أجل الكيان، فأصبح أسطورة أهلاوية".

وكان علي معلول تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس، خلال مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي، والذي جمعت بين الفريقين يوم السبت الماضي، في تونس.

وانتهى الشوط الأول بين الأهلي والترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيات، بتقدم المارد الأحمر بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حالياً على ستاد "القاهرة الدولي".

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