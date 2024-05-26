سامي قمصان : الجيل الحالي في الأهلي صنع مجدًا للنادي

ياسر رشاد - القاهرة - قال سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الأحمر توج بلقب دوري أبطال إفريقيا بإصرار وحماس اللاعبين وجهود الجهاز الفني ودعم لا محدود من الجماهير وكافة منتسبي النادي.
وأضاف قمصان: جماهير الأهلي قدموا ملحمة أكثر من رائعة في مباراة الفريق أمام الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. اعتدنا على تلك الأجواء من الجماهير الداعمة بكل قوة للفريق في كل المواقف، وكلمة السر دائمًا في الفوز بالبطولات، وأتمنى أن نواصل إسعادهم.
وواصل المدرب العام تصريحاته بتوجيه الشكر إلى مجلس الإدارة ولجنة التخطيط والمنظومة الإعلامية على دعمهم ومساندتهم للفريق، كما وجه الشكر إلى الجهاز الفني واللاعبين.
وأكد قمصان أن الجيل الحالي من اللاعبين من أفضل الأجيال، وأنهم يواصلون كتابة التاريخ مع النادي بعد إضافة اللقب الـ12 في دوري الأبطال لدولاب بطولات النادي والسير على خطى الأجيال السابقة.
واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي دائمًا رقم واحد وينافس على كل بطولة يشارك بها، متمنيًا أن يواصل الفريق حصد الألقاب هذا الموسم.