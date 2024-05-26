كوكا : في سنوات قليلة حصدت ٣ ألقاب أبطال أفريقيا مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق نجح في مواصلة إنجازاته على المستوى القاري، واعتلاء منصات التتويج الإفريقية للمرة الرابعة في السنوات الخمس الأخيرة، وللمرة الثانية على التوالي.

وعبر عن سعادته بالفوز بدوري الأبطال للمرة الثانية عشرة في تاريخ النادي، كما يعد اللقب الثالث له على المستوى الشخصي منذ تواجده بصفوف الفريق الأول. وقال إنه يهدي الميدالية الذهبية إلى روح والده.



وشدد كوكا على أن كل لاعب بالأهلي لا يدخر جهدًا من أجل نيل ثقة الجهاز الفني، وأن الجميع داخل الفريق جاهز للمشاركة بقوة في أي مناسبة بنفس حالة التركيز والروح والشغف التي تسيطر على أجواء الفريق طوال الوقت