شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه بلدية المحلة فى الأسبوع الـ25 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، نظيره بلدية المحلة فى السابعة مساء اليوم باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الأسبوع الـ25 بالدورى المصرى.

ويبحث الطلائع عن الفوز على ملعبه لتحسين وضعه في جدول الدورى، وفى المقابل يخطط بلدية المحلة بقيادة أحمد رؤوف لانتزاع النقاط الثلاث للهروب من منطقة القاع ويحتل الطلائع المركز الـ10 في جدول الدورى برصيد 30 نقطة، بينما يقبع البلدية في المركز الـ15 برصيد 22 نقطة.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري بداية من 27 مايو الجارى بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.