مكافآت خاصة للاعبي يد الأهلي بعد الإحتفاظ بلقب الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي صرف مكافآت مالية خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة اليد بعد الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي وتحقيق البطولة الثالثة هذا الموسم بعد حصد السوبر المصري والسوبر الأفريقي والتأهل إلى كأس العالم للأندية.

وحرص محمود الخطيب على تهنئة الفريق وجهازه الفني بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز مشيدا بما قدمه اللاعبون من أداء متميز وروح عالية، ساهمت في التفوق والحصول على اللقب الذي حققه الفريق عن جدارة، فضلًا عن تتويج الأهلي ببطولتي كأس السوبر المصري والسوبر الإفريقي والتأهل إلى كأس العالم للأندية «سوبر جلوب».

وقال إن الفوز ببطولة الدوري يحمل جميع عناصر منظومة العمل مسئولية كبيرة وضرورة مضاعفة الجهد للاستمرار في تحقيق الانتصارات، خاصة وأن الفريق سوف يشارك في مونديال الأندية بالقاهرة خلال الفترة القادمة.

وعبر الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق ، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة دوري المحترفين على حساب الزمالك.

وأوضح أن الفريق دخل المباراة وسط حالة من التركيز الشديد، وبذل مجهودًا كبيرًا من أجل حسم اللقب، وهو ما قام به الجهاز الفني لتهيئة اللاعبين للفوز، مؤكدًا أن اللاعبين يستحقون التحية على ما قدموه على مدار البطولة.

وشدد المدير الفني للفريق على أن الفريق تحسن هذا الموسم وكانت الفاعلية على المنافس أقوى هجوميًّا ودفاعيًّا، وأنه يسير بخطوات واثقة نحو الاستمرار في الهيمنة على جميع البطولات المحلية والإفريقية خلال السنوات القادمة