اليوم .. حسام حسن يعلن قائمة الفراعنة لمعسكر يونيو

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدير حسام حسن، اليوم الأحد، للإعلان عن قائمة الفراعنة التي تدخل معسكرًا مغلقًا مطلع يونيو المقبل، استعدادًا لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا المقررتين يومي 6 و10 يونيو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.



وانتهى العميد من تحديد القائمة التي تضم 25 لاعبًا، بخلاف 5 أسماء احتياطية لن يتم الإعلان عنها، حيث انتظر حتى انتهاء النادي الأهلي من مباراته مع الترجي التونس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمس السبت، حتى يطمئن على سلامة وجاهزية جميع الأسماء المستدعاة للقائمة.

وينتظر أن تشهد القائمة بعض المفاجآت في مراكز معينة، حيث لجأ العميد إلى استدعاء أسماء جديدة ولاعبين كانوا بعيدين عن قائمة المنتخب في الفترة الأخيرة، من أجل تجديد دماء الفراعنة وسد احتياجات الفريق في ظل التقلبات الأخيرة التي ضربت حساباته سواء بسبب الإصابات أو انخفاض مستوى بعض اللاعبين.

وتشهد القائمة عودة لاعبين مثل أحمد فتوح وعمر كمال عبد الواحد لقائمة المنتخب، بينما قرر العميد الاستعانة بحارسي الأهلي محمد الشناوي ومصطفى شوبير للقائمة.

وسيكون المعسكر المقبل ذا أهمية كبيرة للتوأم حسام وإبراهيم حسن، لإثبات أحقيتهما بقيادة المنتخب الوطني، خصوصًا أن مباراتي بوركينا فاسو وغينينا، هما أول اختبار رسمي لهما مع الفراعنة، حيث سبق ولعب المنتخب تحت قيادتهما مباراتين وديتين أمام نيوزيلندا وكرواتيا في كأس العاصمة الإدارية الجديدة.

وبعد انتهاء أول جولتين من التصفيات يتصدر منتخبنا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعدما فاز على جيبوتي بسداسية دون رد، وفي الجولة الثانية انتصر على سيراليون بهدفين نظيفين.

ويتجمع المنتخب مطلع شهر يونيو المقبل ثم يواجه منتخب بوركينا فاسو يوم 6، قبل أن تسافر بعثة الفراعنة إلى غينيا الاستوائية يوم 7 من نفس الشهر لمواجهة منتخبها في الجولة الرابعة على متن طائرة خاصة في ظل ضيق الوقت بين مباراتي غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو.