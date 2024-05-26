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اليوم.. 3 مواجهات نارية في بطولة الدوري الممتاز

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ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الأحد ثلاث مواجهات قوية في الجولة الخامسة والعشرين ببطولة الممتاز ، والتي تبدأ بمواجهة الإسماعيلي والبنك الأهلي في الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد بستاد القاهرة الدولي .

بينما تقام في الساعة السابعة مساءً مباراتين عندما يحل فريق المصري البورسعيدي ضيفاً ثقيلاً على فيوتشر بملعب برج العرب بالإسكندرية ، ويستضيف طلائع الجيش بلدية المحلة باستاد العسكري .

ويدخل الإسماعيلي لقاء اليوم وهو في المركز ١٢ برصيد ٢٦ نقطة، والبنك الأهلي بالمركز ١٤ برصيد ٢٢ نقطة، والمصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد ٣٨ نقطة ، وفيوتشر بالمركز التاسع برصيد ٣١ نقطة، وطلائع الجيش بالمركز العاشر برصيد ٣٠ نقطة، وبلدية المحلة في المركز ١٥ برصيد ٢٢ نقطة .

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