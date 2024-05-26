المقابل المالى يحدد موقف الزمالك من عودة أشرف بن شرقي

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ مسئولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التواصل مع وكيل اللاعب المغربى أشرف بن شرقي لمعرفة موقفه من العوده إلى القلعه البيضاء بعد إنتهاء عقده رسميا مع الريان القطري أمس فى ظل المطلبات الجماهيريه بالتعاقد مع اللاعب.

ويلعب هيثم فاروق نجم الزمالك السابق المتواجد فى قطر دور الوسيط لإقناع بن شرقى حيث التقى به أكثر من مره وعرض عليه هذا الأمر إلا أن مصادرنا تؤكد أن المقابل المالى هو الذى سيحدد مصير هذه الصفقه خصوصا أنه تلقى عرضين مغريين أحدهما من نادى الغرافه القطري والذى يرغب بشده فى الحصول على خدمات اللاعب وكذلك نادى التعاون السعودى وان كان اللاعب يميل حتى وقتنا هذا بحسب تأكيدات القريبين منه لخوض تجربة جديده فى المملكه العربيه السعوديه.

وحصل مجلس الإدارة على موافقة البرتغالى جوزيه جوميز والذى أكد أن اللاعب سيكون مفيدا للفريق فى حال نجاح التعاقد معه.