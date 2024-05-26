موعد مباراة نهائي كأس البرتغال بين بورتو وسبورتنج لشبونة الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الكرة الاول بنادي بورتو في تمام الساعة السابعة والربع من مساء اليوم، أمام نظيره سبورتنج لشبونة في المباراة التى تجمعهما في نهائي كأس البرتغال.

وتقام مباراة بورتو وسبورتنج لشبونة، مساء اليوم، على أرض ملعب " جامور الوطني لحسم لقب كأس البرتغال.

ويأمل بورتو في تحقيق الفوز اليوم على سبورتنج لشبونة حتى لا يخرج من الموسم الحالي بدون التتويج بأي بطولات.

وأنهى بورتو الموسم الحالي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري البرتغالي.

ويدخل سبورتنج لشبونة الذي توج بلقب بطولة الدوري البرتغالي مباراة اليوم بكل قوة حيث يطمح في حصد لقب بطولة الكأس.

وحسم فريق بورتو تأهله إلي نهائي كأس البرتغال بعد فوزه على فيتوريا دي جيمارايش فيما حجز سبورتنج مقعدًا في نهائي كأس البرتغال بعد تعادله مع مضيفه بنفيكا.