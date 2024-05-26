شكرا لقرائتكم خبر عن علي الزيني ومروة عبدالعال يحصدان أول برونزية فى كأس العالم للتجديف بسويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب الوطني للتجديف البارلمبي ميدالية برونزية فى بطولة كأس العالم للتجديف الباارلمبي التى تقام بسويسرا فى الفترة من 24 الى 26 مايو الجارى.

وتمكن علي الزيني ومروة عبد العال من الحصول على المركز الثالث فى سباق القارب الزوجي المختلط مسافة 2000 متر بزمن قدره 8:32.24.

وتٌعد هذه البرونزية أول ميدالية عالمية فى تاريخ التجديف البارالمبي المصري، والتي تؤكد على التطور الكبير الذي يشهده هذا النشاط الرياضي في مصر.

من جانبه، هنأ الدكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف ونائبه اللواء شريف القماطي وجميع أعضاء مجلس الإدارة اللاعبين علي الزيني ومروة عبد العال والمدربة سارة أشرف، على هذا الإنجاز التاريخي.