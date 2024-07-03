تعز.. مليشيا الحوثي تُصفّي أحد المختطفين في سجن الصالح بالحوبان

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، على تصفية أحد المختطفين في سجن الصالح شرق مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقالت مصادر مطلعة لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي الإرهابية قامت بتصفية الشاب (معتز عادل مهيوب السعيدي)، من أبناء حي دار الشرف بمديرية المشنة بمحافظة إب، داخل زنازين سجن مدينة الصالح (سيء الصيت) في منطقة الحوبان شرقي إب.



وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي قامت بتصفية السعيدي داخل زنزانته، قبل أن تقوم بتسويق رواية انتحاره شنقاً.



ولفتت المصادر إلى أن المليشيا الحوثي كانت قد اختطفت السعيدي في مطلع أبريل الماضي، واقتادته إلى أحد سجونها في مدينة إب، قبل أن تنقله إلى مدينة الصالح بتعز.



وكانت المليشيا قد اقتحمت منزل السعيدي في 30 من مارس الماضي، وعبثت بمحتوياته وروّعت النساء والأطفال أثناء محاولة اختطاف الشاب معتز وشقيقه مصعب، بتهمة استهداف عناصرها وطمس شعارات الجماعة في مدينة إب.



وتعيد حادثة تصفية السعيدي إلى الأذهان حادثة تصفية الشهيد حمدي المكحل الذي قضى في سجن المليشيا بمدينة إب، تحت التعذيب منتصف مارس 2023م، وتحولت مراسيم تشييعه إلى انتفاضة شعبية ضد الحوثيين في المحافظة.

