كوريا الجنوبية ترفع توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري إلى 2.6%

ياسر رشاد - القاهرة -

رفعت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء من توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري إلى 6ر2% ، وأرجعت ذلك إلى قوة الصادرات والتعافي الاقتصادي العالمي.

ويمثل التوقع الأخير زيادة بواقع 4ر0 نقاط مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة التي تم عرضها في يناير الماضي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الاقتصاد والمالية القول في تقرير بشأن توجهاتها المتعلقة بالسياسية الاقتصادية " من المتوقع أن يكون تعافي الصادرات قويا خلال النصف الثاني في ظل النمو التدريجي للاقتصاد العالمي و انتعاش قطاع أشباه المواصلات".

ويشار إلى أن الاقتصاد يسير في مسار التعافي منذ أواخر العام الماضي، بعد انكماش في ظل جائحة كورونا والتباطؤ الاقتصادي العالمي.

وكان الاقتصاد الكوري الجنوبي قد نما خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3ر1% على أساس سنوي، فيما يعد أعلى مستوى نمو يتم تسجيله منذ أكثر من عامين.

وتتوقع الحكومة ارتفاع الصادرات بنسبة 9% هذا العام، بعدما انخفضت بنسبة 5ر7 % خلال عام 2023.

كما من المتوقع تحسن الطلب المحلي خلال النصف الثاني، في ظل توقعات التضخم وأداء الشركات، على الرغم من أن وتيرة التعافي سوف تتفاوت بصورة كبيرة بين القطاعات، بحسب ما قالته وزارة الاقتصاد.

ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم 6ر2% خلال عام 2024، مقارنة بـ 6ر3% خلال العام الماضي، كما سوف ينخفض إلى 1ر2% خلال عام 2025.

وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال يونيو الماضي بنسبة 4ر2%، فيما تعد أدنى نسبة منذ 11 شهرا.

وفيما يتعلق بسوق العمل، قدرت وزارة المالية أن عدد العاملين سوف يرتفع بواقع 230 ألف شخص على أساس سنوي خلال هذا العام.

وتوقعت الوزارة نمو الاقتصاد بنسبة 2ر2% خلال عام 2025، وأسعار المستهلكين بنسبة 1ر2%.

إصابة لونا الشبل المستشارة الخاصة بالرئاسة السورية جراء حادث سير

أعلنت الرئاسة السورية تعرض المستشارة الخاصة لونا الشبل لحادث سير على أطراف العاصمة السورية دمشق الثلاثاء .

وأضاف المكتب في توضيحه أن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار حيث تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مستشفيات دمشق ليتبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص.

والمستشارة الشبل كانت تشغل منصب مديرة المكتب الإعلامي في الرئاسة السورية بعد استقالتها من عملها مذيعة أخبار في قناة الجزيرة القطرية بداية إندلاع الأزمة في سوريا.