مستعمرون يهاجمون مركبات المواطنين شمال مدينة البيرة

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم مستعمرون، اليوم الأربعاء، مركبات المواطنين قرب مستعمرة "بيت ايل" المقامة على أراضي المواطنين شمال مدينة البيرة وفقا ل"وفا".

وقالت مصادر محلية إن مستعمرين تجمهروا على الشارع الرئيسي قرب مستعمرة "بيت ايل" بحماية جيش الاحتلال، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة.

ويواصل المستعمرون التحريض ورشق الحجارة على مركبات المواطنين قرب المستعمرة، بهدف منعهم من المرور عبر الحاجز المذكور.

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الأربعاء، في قصف صاروخي ومدفعي واطلاق نار من قبل آليات الاحتلال الاسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينهم أطفال ونساء، وسقوط عدد من الجرحى بقصف طائرات الاحتلال منازل المواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وتعذر وصول سيارات الاسعاف لنقلهم الى المستشفى بسبب إطلاق نار من مسيرات الاحتلال.