شكرا لقرائتكم خبر النصر يواجه الاتحاد وعينه على الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يختتم دوري روشن للمحترفين اليوم منافساته في أقوى مواجهة كروية بخلاف لقاءات المراكز السفلية التي تبحث عن فرصة البقاء بعد أن انحصرت دوائره بين فرق الرياض وأبها والطائي والأخدود، بعد أن ضمن هبوط الحزم لدوري «يلو» ويأتي إيقاع كلاسيكو الكرة السعودية على أفراح الاحتفالات الهلالية باللقب الـ 19 التي احتفل احتفالية خاصة الجمعة على ملعبه «المملكة أرينا» بعد أن نصب نفسه بطلا للموسم الكروي الحالي قبل 3 جولات من ختامه.

انتزاع النقاط

وتحمل مواجهة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد التي تجري على ملعب «الأول بارك» عند الـ 9 مساء، إثارة كبيرة، حيث يبحث النصر عن الفوز ليكون خير ختام لموسم ولدفع الفريق معنويا قبل مواجهة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام غريمه التقليدي الهلال، بعد ثبات مركز الوصافة بـ 79 نقطة، بعد أن خرج متعادلا بهدفين لمثلهما في لقاء الديربي في الجولة الماضية أمام فريق الرياض الباحث عن فرصة البقاء في الدوري.

في المقابل سيقاتل الاتحاد صاحب المركز الخامس بـ54 نقطة لانتزاع النقاط كاملة، على أمل تعثر التعاون الرابع في مواجهة الاتفاق التي تجري في نفس توقيت الكلاسيكو لضمان مقعد في دوري أبطال آسيا 2.

ويدخل النصر بعد أن قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني فريقهما النصر إلى فوز كبير على الاتحاد 5/2، في الدور الأول في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ17 من الدوري.

الأسماء البديلة

بعد أن فك عقدة 6 سنوات من هيمنة الاتحاد على أرضه منذ نوفمبر 2017. بهدف لاعب الفريق السابق والرائد حاليا محمد فوزير. بعد سحق الاتحاد بخماسية نظيفة في موسم 2015 ــ 2016 كأكبر نتائج الفريقين. سبق وأن التقى الفريقان في 31 في دوري المحترفين، نجح النصر في الفوز بـ 12 مباراة، بينما تغلب الاتحاد في 11 مباريات، وتعادلا في 8 مواجهات.

وربما يدفع المدير الفني للنصر ببعض الأسماء البديلة الليلة تحسبا لنهائي كأس الملك، ولمنح مساحة استشفائية لبعض لاعبيه قبل نزال الهلال.

ويعاني الاتحاد الذي أظهر ابتسامه مديره الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو بعد غيبه طويلة في لقاء ضمك الذي انتصر بـ (4/1) في الجولة الماضية الذي أشرك عددا من الوجوه الشابة، من غياب أبرز لاعبيه كريم بن زيما وعبد الرزاق حمد الله.

شهر مايو يدعم الاتحاد ضد النصر:

خاض الفريقان 10 مواجهات في مايو.

كانت الغلبة للاتحاد في 5 مباريات، مقابل 3 للنصر، وتعادلا مرتين.

بدأت مواجهات الفريقين في شهر مايو 1979، بنصف نهائي كأس الملك، وحينها فاز الاتحاد بهدف دون رد.

تجددت المواجهة، بنفس الدور والبطولة، عام 1989، وفاز النصر هذا المرة بثنائية نظيفة.

عاد الفريقان للعب في نصف نهائي كأس الملك، في 1990، وفاز النصر (5-4) بركلات الترجيح.

في مايو 1996، التقى الفريقان في ربع نهائي كأس ولي العهد، وتفوق النصر بثنائية مقابل هدف.

التقى الفريقان في 2000 بالمربع الذهبي ببطولة الدوري الممتاز، وانتصر الاتحاد بثنائية نظيفة.

تجدد اللقاء في الدوري الممتاز عام 2001، وحسمه العميد بهدف نظيف.

في مايو 2011، اكتسح الاتحاد نظيره النصر بخماسية مقابل ثنائية، في دوري زين للمحترفين.

بعدها بأيام لعبا في نفس الشهر، بذهاب كأس الملك للأبطال، وتعادلا (3-3).

في مايو 2016، رد النصر اعتباره وفاز على الاتحاد بخماسية نظيفة، ضمن دوري عبداللطيف جميل.

عاد الاتحاد للفوز من جديد في مواجهات مايو 2021، بنتيجة (2-1) ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مباريات الجولة الأخيرة: