رقم تاريخي ينتظر كريستيانو رونالدو في الجولة الآخيرة من الدوري السعودي

ينتظر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، تحقيق إنجازًا تاريخيًا، اليوم الأثنين، في الدوري السعودي للمحترفين (روشن).

ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الاتحاد، اليوم الأثنين، على ملعب “الأول بارك” ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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وينتظر كريستيانو رونالدو في هذه المباراة الآخيرة تحقيق رقمًا قياسيًا، وهو تحطيم الرقم القياسي لأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف خلال موسم واحد من الدوري السعودي للمحترفين روشن.

و يتصدر حاليًا البرتغالي ترتيب هدافي النسخة الحالية من الدوري السعودي برصيد 33 هدفًا، بفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال صاحب المركز الثاني.

ويحتاج رونالدو تسجيل هدف واحد فقط لمعادلة الرقم القياسي للمغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد الحالي والنصر السابق الذي فاز بجائزة هداف الدوري السعودي برصيد 34 هدفًا في موسم 2018-2019.