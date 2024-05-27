حقيقة توقيع عقوبة على لاعب الاهلي عقب التتويج بـ دوري أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي مدحت شلبي، أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الاهلي، قد فرض عقوبة على لاعب الفريق الجنوب أفريقي بيرسي تاو، عقب التتويج بالكونفدرالية.

وكان بيرسي تاو قد اعترض أثناء استبداله أمام الترجي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مدحت شلبي عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة “mbc” :” خالد بيبو أبلغ بيرسي تاو بتوقيع غرامة مالية عليه، بسبب اعتراضه على قرار مارسيل كولر أثناء خروجه من مباراة الترجي”.

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وتابع:” ولكن بيرسي تاو قدم اعتذار للجهاز الفني عقب انتهاء المباراة، ىوكان قد تدخل رضا سليم، وبعض اللاعبين لحل الأزمة ورفع الغرامة المالية عن اللاعب”.

واختتم:” هناك حديث بين بيبو وكوللا من أجل رفع الغرامة،لكن لا زال القرار داخل النادي هو تنفيذ الغرامة، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يعترض فيها اللاعب على تغييره خلال المباريات”.

وكان قد توج النادي الاهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشر.