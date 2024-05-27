تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الاتحاد.. رونالدو يقود مثلث الرعب

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لمواجهة قوية مساء اليوم الإثنين، عندما يصطدم مع نظيره اتحاد جدة، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 34، والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

من المقرر ان تنطلق صافرة مباراة النصر والاتحاد، اليوم الإثنين 27 مايو 2024، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتنقل مباراة النصر والاتحاد على قناة SSC HD 1 بتعليق الثنائي مشاري القرني وحاتم بطيشه.



تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الاتحاد الليلة

في حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: سلطان الغنام ــ علي لاجامي ــ إيمريك لابورت ـ أليكس تيليس

خط الوسط: عبدالله الخيبري ــ مارسيلو بروزوفيتش ــ أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو ــ ساديو ماني ــ أيمن يحيى



ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 79 نقطة، من لعب 33 جولة، حقق الفوز في 25 مباراة، وتعادل في 4، وتلقى الهزيمة في مثلها.