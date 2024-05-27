سلة صيد الدقى تفوز على انفينيتى فى بطولة كأس منطقة الجيزة

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فريق 16سنة (ب) ناشئات لكرة السلة بصيد الدقى الفوز على فريق انفينيتى بنتيجة 12/32 فى اللقاء الذى اقيم ضمن منافسات بطولة كأس منطقة الجيزة.

ضمت قائمة الفريق اللاعبات ملك هشام عبد الحميد،جودى ايهاب عادل،جودى شريف حسن،جيانا مهدى النمر،حبيبة محمد محى،مريم محمد حسنين،خديجة محمد حسن،ليلى عصام الدين محمد،ليلى هشام،سارة احمد الشنوفى،مريم احمد عفيفى،سلمى طارق،منه الله وليد،فرح السكرى،فريدة اسعد الحداد،فريدة عادل محمد.

الجهاز الفنى والادارى:

نائب رئيس الجهاز محمود السداوى،المدير الفنى دكتور عماد السيد،مدرب الفريق مهند شريف،طبيبة الفريق دكتورة رؤيا شاكر،ادارى دعاء لبيب،خدمات معاونة أحمد سيد.