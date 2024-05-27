حمد ابراهيم : منظومة الإسماعيلي جماعية .. وقادرون على العودة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث حمد إبراهيم المدرب العام للنادي الإسماعيلي عن مواجهة فريقه الأخيرة أمام البنك الأهلي كذلك المستويات التي يقدمها الفريق منذ بداية الموسم.

وقال خلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي

- التغييرات ساهمت في تعديل النتيجة أمام البنك الأهلي وسيناريو المباراة في البداية كان صعبا لذلك نحمد الله على النتيجة في النهاية.

- إيريك تراوري كنا نعرف أن مستواه سوف يزيد بشكل تصاعدي وفي النهاية منظومة الإسماعيلي جماعية.

- عبد الرحمن مجدي وعمر الساعي قادرين على التواجد مع منتخب مصر.

- لقطة محمد حسن حدثت بين الشوطين أثناء إلقاء المحاضرة، في النهاية كل شئ له ثواب وعقاب وكان لابد من حفاظه على مشاعر الجماهير ومشاعر زملائك وهم خسرانين خاصة أن محمد حسن لاعب كبير وكان من المفترض ألا يفعل ذلك.