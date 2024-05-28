الدوري السعودي: الهلال ينهي موسمه دون خسارة ورونالدو الأكثر تهديفا

المنامة - ياسر ابراهيم - أنهى الهلال البطل موسمه من دون خسارة بفوزه على مضيفه الوحدة 2-1 يوم الاثنين في المرحلة الـ34 الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم.



وسجل هدفي الهلال محمد كنو في الدقيقة 19، والصربي ألكسندر ميتروفيتش "90+2" رافعا رصيده إلى 28 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين ورصيد فريقه إلى 101 هدفا كأقوى هجوم في الدوري، فيما سجل يحيى النعجي هدف الوحدة في الدقيقة 77.



وحطم ميتروفيتش الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد لمهاجم هلالي والذي حققه الفرنسي بافيتيمبي غوميس (27 هدفا) موسم 2019-2020.



وهذا الفوز هو الـ31 للهلال في الدوري هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات معززا موقعه في الصدارة برصيد 96 نقطة، وكرر إنجازه موسم 2010-2011 عندما توج بطلا دون خسارة في 26 مباراة (19 فوزا و7 تعادلات).



في المقابل، تجمد رصيد الوحدة عند 36 نقطة في المركز الـ12.



رونالدو الأكثر تهديفا في موسم واحد



وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر هدفين في مرمى الاتحاد -اليوم الاثنين- ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم برصيد 35 هدفا.



وكتبت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبر منصة إكس "كريستيانو رونالدو أكثر من سجل أهدافا خلال موسم واحد في تاريخ دوري السعودي للمحترفين (35 هدفا)".



وكسر رونالدو بهذا الرقم القياسي السابق المسجل باسم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد الحالي، والذي أحرز 34 هدفا بموسم 2018-2019 بقميص النصر.



وقال النصر عبر منصة إكس "قائد النصر كريستيانو رونالدو يكسر الرقم القياسي للدوري السعودي كأكثر لاعب يسجل في موسمٍ واحد. ويصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق جائزة هداف الدوري في 4 دوريات مختلفة".





المصدر: يمن شباب نت + وكالات