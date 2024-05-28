ملف الخليج 365.. عودة الزمالك لطريق الانتصارات.. وبديل رمضان صبحي بالمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

شهد يوم أمس الإثنين العديد من الأحداث التي نستعرضها خلال السطور التالية:

حمدي فتحي: أتمني عودة رمضان وضم زيزو.. ولقب دوري أبطال أفريقيا ضد الزمالك الأغلى في مسيرتي

كشف لاعب الوكرة القطري، حمدي فتحي، عن اللاعب الذي يتمنى انضمامه للأهلي، واللقب الأغلى له مع المارد الأحمر خلال مسيرته، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

الزمالك يعود لطريق الانتصارات بثنائية في مرمى الاتحاد

فاز فريق الزمالك بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم الإثنين بنظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

مصطفى شوبير يكشف: موقف الخطيب من رحيله.. وكواليس حديث كولر والشناوي

قال حارس مرمى الأهلي، مصطفى شوبير، إنه كان يفكر في فترات سابقة الخروج على سبيل الإعارة ولكن كان يتم رفض طلبه، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

حسام المندوه يكشف آخر تطورات أزمة الزمالك مع خالد بوطيب

قال حسام في تصريحات عبر قناة "MBC Masr 2": "حاليا نحاول حل أزمة القيد بالتفاوض مع بوطيب، والمحامي يتفاوض معه من أجل ذلك"، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

"تم نقل المصاب بطائرة خاصة لتونس".. بيان عاجل من الترجي بشأن أزمة تذاكر مباراة الأهلي

علق نادي الترجي التونسي على أزمة تذاكر إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، عبر بيان رسمي، للاطلاع عليه.. اضغط هنا

الأكثر في التاريخ.. رونالدو يحقق رقما قياسيا في الدوري السعودي

حقق مهاجم فريق النصر، كريستيانو رونالدو، رقماً قياسيًا تاريخيًا في الدوري السعودي، للاطلاع عليه.. اضغط هنا

"المهلة انتهت".. اتحاد الكرة يكشف سبب استدعاء إبراهيم عادل بدلا من رمضان صبحي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاء لاعب بيراميدز إبراهيم عادل بدلا من رمضان صبحي، في بيان رسمي اليوم الإثنين، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مستند - نادي بالدوري المصري الممتاز يُغيّر اسمه

كشفت جريدة الوقائع المصرية، عند تغيير نادي بالدوري المصري الممتاز اسمه بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية للنادي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"لم تعرضه كاميرا المباراة".. الخطيب يخطف الأنظار بفيديو وثقه الحضور بمباراة الترجي

خطف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، الأنظار بمقطع فيديو وثقه الحضور بمباراة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ولم تعرضه كاميرات المباراة، لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا

"يقوده موسيماني".. أبها يهبط لدوري الدرجة الأولى بالسعودية

هبط فريق أبها الذي يقوده المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لدوري الدرجة الأولى بالسعودية، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

بالمستندات.. بيراميدز يطالب الزمالك بدفع 4.5 مليون جنيه مصري

أرسل نادي بيراميدز خطابين رسميين لنادي الزمالك يطلب فيهما قيمة المكافآت المالية المنصوص عليها في تعاقد الناديين في صفقات نبيل عماد دونجا وعمر جابر وعبد الله السعيد، بعد حصول النادي الأبيض على لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا