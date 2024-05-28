الامارات | رونالدو يكتب «أجمل نهاية» مواصلاً تحطيم الأرقام القياسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ختام الدوري السعودي لكرة القدم الذي كان الهلال قد حسم لقبه قبل أسابيع، بعد تحطيمه الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجّلة في موسم واحد لأكثر الدوريات انفاقاً في تاريخ كرة القدم العربية.

وقاد الـ«دون» الذي سجّل الإثنين هدفه الـ35 محطّماً رقم مهاجم الاتحاد الحالي المغربي عبد الرزاق حمد الله (34) مع النصر أيضاً في 2019، فريقه النصر بثنائية للفوز على الاتحاد (4-2) في الكلاسيكو الختامي للدوري الذي شهد انضمام الطائي وأبها إلى الحزم في وداع «جنة» اكثر الدوريات زخماً في المنطقة.

وفيما كان الهلال، المتوّج بفارق شاسع بلغ 14 نقطة عن النصر، يفوز بصعوبة على الوحدة (2-1)، كشف «العالمي» عن استعداداته للمنازلة الكبرى، الجمعة المقبل، أمام «الزعيم» على لقب كأس الملك، والتي قال رونالدو إنها الهدف الرئيس لفريقه.

وعبّر أفضل لاعب في العالم خمس مرات عن سعادته بتسجيل 35 هدفاً في الدوري، مشيراً إلى أنه لم يتوقع هذا الرقم «المهم جداً في مسيرتي».

يتطلّع ابن التاسعة والثلاثين لإنهاء الموسم بطريقة جيّدة عبر إحراز كأس الملك متمنياً «العدل في النهائي»، ومؤكداً أن فريقه سيقدّم أفضل ما لديه في «المواجهة التنافسية»، حسب تعبيره.

وبات نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق أوّل لاعب يتوج هدافاً في 4 دوريات مختلفة حول العالم، فكتب على منصة إكس «أنا لا ألاحق الأرقام القياسية، الأرقام تلاحقني».

وفي حين استقر رصيد «العميد» عند 54 نقطة في المركز الخامس، تاركاً المركز الرابع للتعاون الفائز على الإتفاق والمتأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، واصل مدرّب الاتحاد الأرجنتيني مارسيلو غاياردو غيابه عن المؤتمرات الصحافية.

وحظي نهائي الكأس أمام الهلال بالنصيب الأكبر لحديث مدرب النصر البرتغالي لويس كاسترو الذي أشار إلى أنه يحاول تحصين لاعبيه للمباراة النهائية، التي تحتاج إلى استعدادات خاصة «مثل هذه المباريات تعتمد على جزئيات بسيطة، ولا بد أن يكون لدينا شغف، ونعلم أننا سنواجه فريقاً صعباً».