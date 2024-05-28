ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأوليمبي استعدادًا لأولمبياد باريس 2024

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، قائمة المنتخب النهائية لمعسكر يونيو استعدادًا لأولمبياد باريس 2024.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - محمد السيد سيحا - محمد نديم.

الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - محمد طارق - أحمد عيد - محمد مغربي - عمر فايد - إياد العسقلاني.

الوسط: محمود صابر - محمد شحاته - محمود جهاد - أحمد عاطف - مصطفى سعد ميسي - أحمد نادر حواش - عمر الساعي - زياد كمال - علي زعزع.

الهجوم: أسامة فيصل - بلال مظهر.

وتقام بطولة كرة القدم في الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في الفترة من 24 يوليو إلى 10 أغسطس 2024 في فرنسا، وتقام المباريات في بوردو وديسين شاربيو ومارسيليا، ونانت ونيس وسانت إتيان.