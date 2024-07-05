"عمرها 17 عاماً".. ميسي يحمل الرضيع لامين جمال (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

انتشرت صورة خلال الساعات الماضية، تجمع بين أسطورة برشلونة الإسباني ليونيل ميسي ونجم الفريق الحالي لامين جمال عندما كان رضيعاً.

ونشر والد لامين جمال صورة لميسي، وهو يحمل نجله لامين، عندما كان لم يتجاوز عمره ستة أشهر، وعلق عليها "بداية اسطورتين".

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن الصورة تم إلتقاطها في ديسمبر 2007، حينما كان يبلغ ميسي من العمر 20 عاماً، فيما كان لامين جمال بعمر ستة أشهر فقط.

وأشارت الصحيفة، أن الصورة تم إلتقاطها خلال حملة خيرية، أقيمت بالتعاون بين الصحيفة ومنظمة "اليونيسيف"، بمشاركة كل لاعبي برشلونة في ذلك الوقت بشكل تطوعي.

وقال لامين جمال في تصريحات صحفية مؤخراً: "إن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ولا يمكن مقارنتي معه".

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