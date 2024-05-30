أمير نجران يحفز الأخدود للاستعداد للموسم المقبل

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- بواسطة أيمن الوشواش - حث أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز، إداريي ومنسوبي نادي الأخدود على الاستعداد الجيد للموسم المقبل، بعد أن استطاع الفريق البقاء في دوري روشن للمحترفين، وذلك خلال استقباله بمكتبة أمس رئيس النادي سامي آل فاضل، وأعضاء مجلس الإدارة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حث أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز، إداريي ومنسوبي نادي الأخدود على الاستعداد الجيد للموسم المقبل، بعد أن استطاع الفريق البقاء في دوري روشن للمحترفين، وذلك خلال استقباله بمكتبة أمس رئيس النادي سامي آل فاضل، وأعضاء مجلس الإدارة. وأكد أن وجود ناد من المنطقة يلعب بدوري روشن للمحترفين يفيد المنطقة اقتصاديا وسياحيا واجتماعيا قبل النظر للفائدة الرياضية. من جهته عبر رئيس النادي عن شكره لأمير المنطقة على ما تحظى به الأندية الرياضية من عناية واهتمام من قبله، الذي يحث دائما على رفع اسم المنطقة بين مصاف الأندية الكبرى، وأن تمثل المنطقة خير تمثيل.

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