رياض محرز يخرج بحصيلة صفرية مع الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فشل النجم الجزائري رياض محرز لأول مرة في التتويج بلقب واحد على الأقل في الموسم بعد خمس سنوات كاملة اعتاد خلالها على حصد الألقاب مع فريقه السابق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي توج معه منذ انضمامه إلى صيف عام 2018 بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي ولقب في كل من كأس الدرع الخيرية ودوري أبطال أوروبا.

وقبل انتقاله إلى نادي أهلي جدة كان محرز معتادا على التتويج بلقب واحد في كل موسم أو عام على الأقل، فبعد موسمه التاريخي مع نادي ليستر سيتي 2015-16، الذي توج خلاله بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه، وبجائزة أفضل لاعب في «البريميرليغ» لذات الموسم، نال قائد منتخب الجزائر العديد من الألقاب مع مانشستر سيتي، قبل أن يخرج بحصيلة صفرية هذا الموسم بعيدا عن أسوار «السيتيزنس».

وكان محرز توج عام 2019 بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية وكأس أمم أفريقيا مع منتخب الجزائر، وفي عام 2020 نال كأسي الرابطة والدرع الخيرية.

وعزز النجم الجزائري حصيلته عام 2021 بلقب «البريميرليغ» وكأس الرابطة، وفي العام الموالي توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أما في عام 2023 فتوج بلقب الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي وأغلى ألقابه على الإطلاق، دوري أبطال أوروبا، بعد فوز مانشستر سيتي في المباراة النهائية على حساب إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة هدف دون رد، والتي جرت على ملعب أتاتورك الأولمبي بإسطنبول.

ألقاب رياض محرز مع مانشستر سيتي: