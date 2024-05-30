الامارات | رمسـة مـلاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسـة مـلاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقود
كشف مسؤول بارز في شركة كرة القدم بأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لمقربين منه، أن المشكلة التي ستواجه إدارة النادي في التخلص من عدد من اللاعبين الأجانب تكمن في أن عقودهم لاتزال سارية، ورحيلهم قد يكلف النادي مبالغ مالية كبيرة، رغم القناعة بضرورة تغييرهم بسبب تراجع مستواهم في الموسم الحالي.
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