الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقود

كشف مسؤول بارز في شركة كرة القدم بأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لمقربين منه، أن المشكلة التي ستواجه إدارة النادي في التخلص من عدد من اللاعبين الأجانب تكمن في أن عقودهم لاتزال سارية، ورحيلهم قد يكلف النادي مبالغ مالية كبيرة، رغم القناعة بضرورة تغييرهم بسبب تراجع مستواهم في الموسم الحالي.