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"قلت لحسين لبيب".. ممدوح عباس يعلق على أزمة سفر أحمد فتوح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أبدى ممدوح عباس لاعب رئيس مجلس إدارة الزمالك الأسبق، رغبته في زيارة أهل ضحية أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لتقديم واجب العزاء.

وتم الإفراج عن أحمد فتوح، قبل عدة أيام، بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، في قضية القتل الخطأ، نتيجة دهس أمين شرطة، في أغسطس الماضي، في حادث مروري.

وقال عباس في تصريحات عبر قناة الزمالك: "أنا مع قرار إدارة الزمالك بعدم سفر فتوح إلى مع الفريق، وقلت لحسين لبيب، لا نريد استفزاز مشاعر الناس، ومستعد للذهاب أنا وزوجتي إلى زوجة الضحية وابنتيها، لتقديم واجب العزاء".

وأضاف: "مستعد أن أذهب إلى الإسكندرية، ولا أريد تضخيم الأمر في النهاية الموقف القانوني، قتل خطأ، وفتوح لاعب كبير في منتخب مصر، وقائد الزمالك، ولا نريد أن نهز استقراره في نفسه، وإن شاء الله هنتصالح مع أهل المتوفى".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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