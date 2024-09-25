ثنائي الأهلي يتدربان على احتفال جديد قبل السوبر الأفريقي ضد الزمالك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تدوال مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية للاعبي النادي الأهلي قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لمواجهة الزمالك.

وظهر في مقطع الفيديو الثنائي إمام عاشور ووسام أبو على وهما يتدربان على احتفال يشبه احتفال ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق، وجود بيلينجهام لاعب ريال مدريد.

واختتم الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء، استعدادا للسفر إلى السعودية ومواجهة الزمالك في كأس السوبر الأفريقي.

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