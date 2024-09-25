أحمد سالم: مازال أمامنا أيام لكي نرسل تحفظنا على حكم مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أوضح المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أحمد سالم، سبب سفر محمود حمدي الونش مع الفريق لمواجهة الأهلي في كأس السوبر الأفريقي.

وقال سالم في تصريحات عبر "إم بي سي مصر": "سفر الونش مع بعثة الزمالك من أجل مساندة اللاعبين، وليس المشاركة فى لقاء السوبر الأفريقي".

وتابع: "تحفظنا علي حكم مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك معتز الشلماني".

واختتم المتحدث الرسمي للزمالك: "لكن لم نرسل حتي الآن إلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ومازال أمامنا أيام لكي نرسل بها".

ويلتقي الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية، بعد فوز الفارس الأبيض بالكأس في عام 1994.

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