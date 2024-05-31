تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق الكرة السعودية والعربية مباراة النصر والهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والذي يقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة.

وصعد فريق الهلال للمباراة النهائية على حساب الاتحاد بعد التغلب عليه بنتيجة 2-1 في المربع الذهبي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

بينما صعد فريق النصر للنهائي على حساب الخليج بعد هزيمته بثلاثية مقابل هدف في ملعب الأول بارك بنصف النهائي.

ويدرس كاسترو مدرب النصر تشكيل فريقه أمام الهلال ومن المتوقع أن يدفع ب:

تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال:

في حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

في خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالإله العمري، أليكس تيليس

في خط الوسط: بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو، عبدالله الخيبري

في خط الهجوم: عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو