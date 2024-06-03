النصر يخطط للتعاقد مع برونو فيرنانديز

كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي، يريد التعاقد مع قائد فريق مانشستر يونايتد البرتغالي برونو فيرنانديز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويضم فريق النصر في صفوفة قائد وأسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو، حيث خرج الفريق الموسم الماضي دون تحقيق أي لقب.

ووفقًا لـ موقع “CoughtOffside” البريطاني،أكد أن نادي النصر السعودي قد حدد أول أهدافه الصيفية وهو التعاقد مع قائد مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز.

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وتابع أن النصر سيعرض على اللاعب عرضًا بقيمة 80 مليون يورو سنويًا، رغم أن فيرنانديز كان قد سبق وصرح إنه لا يريد مغادرة أوروبا.

وواصل التقرير أن نادي النصر على أتم الاستعداد أن يقدم عرضًا لنادي مانشستر يونايتد بقيمة 150 مليون يورو من أجل ضم صاحب الـ29 عامًا.

وأختتم التقرير أن هناك أندية تفاوض اللاعب وهم برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.