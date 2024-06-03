"بصورة مع رونالدو".. أول تعليق من مبابي على انتقاله لريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى النجم الفرنسي كيليان مبابي سعادته البالغة بعد انتقاله بصورة رسمية إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

ونشر مبابي صورًا له وهو صغير بقميص ريال مدريد ومن ضمنها صورة مع نجم الفريق الأسبق كريستيانو رونالدو، اليوم الإثنين بعد إعلان الصفقة رسمياً، مُذيلاً إياها بتعليق:"

حلم حقيقي، سعيد للغاية وممتن للغاية للانضمام إلى نادي أحلامي، من المستحيل أن أعبر عن مدى سعادتي وعاطفتي التي أشعر بها في هذه اللحظة، أنا غير صبور تجاه أصدقائي المدريديين، وأشكركم على دعمكم الرائع... هلا مدريد حلم أصبح حقيقة، أنا سعيد وفخور للغاية بالانضمام إلى نادي أحلامي".

وتابع صاحب الـ 25 عاماً:"لا أحد يستطيع أن يفهم مدى حماسي الآن لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم، أيها المدريديستا، وشكراً لكم على دعمكم الرائع.. هلا مدريد!.. لقد أصبح الحلم حقيقة، أشعر بسعادة غامرة وأرغب في الانضمام إلى نادي أحلامي ريال مدريد ولا يمكن لأي شخص أن يفهم سبب حماسي في هذه اللحظة".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مدة تعاقد ريال مدريد من نجم المنتخب الفرنسي ستكون 5 مواسم.

وكان مبابي قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان في موسم 2017/2018 على سبيل الإعارة من موناكو قبل أن يتم شراء العقد بصورة رسمية.



اقرأ أيضًا:

"بفيديو 224 ثانية".. ريال مدريد يُقدم مبابي باستعراض أجمل أهدافه

"أحد الأسباب مباراة الزمالك".. إقالة رئيس لجنة الانضباط في الكاف

Un sueño hecho realidad.

Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños @realmadrid Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo.

¡Hala Madrid!