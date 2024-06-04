كريستيانو رونالدو ينافس سفيان رحيمي على جائزة آسيوية

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، لمنافسة المغربي سفيان رحيمي، وسالم الدوسري، على إحدى جوائز دوري أبطال آسيا لموسم.

ولم يتمكن رونالدو، من الفوز باللقب الآسيوي، إذ ودع فريقه البطولة من ربع النهائي على يد العين، فيما خرج الدوسري مع الهلال أمام نفس الفريق في نصف النهائي.

في المقابل، نجح الدولي المغربي سفيان رحيمي في قيادة العين الإماراتي، للتتويج بدوري أبطال آسيا، للمرة الثانية في تاريخه، فيما حصل النجم المغربي على لقبي الهدّاف وأفضل لاعب.

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وأعلن حساب دوري أبطال آسيا، على منصة “إكس”، استفتاءً للجماهير، لاختيار “أجمل لحظة في البطولة”، حيث ينافس رونالدو على هذه الجائزة بلحظة تسجيل هدف رائع من خارج منطقة الجزاء ضد الدحيل القطري في دور المجموعات.

أما الدوسري فينافس بهدفه في مرمى نافباخور، أما رحيمي فينافس “بحملته الرائعة” حيث قاد فريقه نحو اللقب.

ويستمر التصويت حتى يوم الجمعة المقبل، وبعدها سيعلن الموقع اسم الفائز بالجائزة.