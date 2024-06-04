رئيس برشلونة يعلق على انتقال مبابي إلى ريال مدريد

علق رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، على تعاقد الغريم التقليدي ريال مدريد، مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان السابق.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، أمس الاثنين، رسميًا، تعاقده مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة انتقال حر، لمدة 5 سنوات.

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وقال لابورتا، خلال تصريحات صحفية عن صفقة مبابي: “أعتقد أنهم أحرار تمامًا، بالطبع، في فعل ما يرونه مناسبًا”.

وأضاف: “تعجبني أكثر الفلسفة التي لدينا هنا في برشلونة، وهي الرهان على سحر صنع اللاعبين الذين يمكنهم الوصول إلى الفريق الأول، بالإضافة إلى ذلك، هؤلاء اللاعبين لديهم حاضر ومستقبل، ومن ناحية ما، يشكلون فريقًا سيكون تنافسيًا جدًا وفي الميدان سنكون مستعدين للتنافس للفوز بالمباريات”.

وعن فوز ريال مدريد، بدوري أبطال أوروبا، قال لابورتا: “ليس كل شيء يستحق العناء، لقد لعبوا بطريقة قذرة للغاية. قرارات الحكام دائماً تكون لصالحهم”.