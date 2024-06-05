موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، نظيره فاركو في تمام السابعة من مساء يوم الجمعة 14 من شهر يونيو الجاري ، لحساب مؤجلات الدوري الممتاز





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

مشروع القرن في الأهلي



على صعيد متصل ، أكد محمود الخطيب، رئيس النادي، أن الإعلان عن مشروع القرن يعتبر يومًا تاريخيًّا للأهلي، وأن هناك من حضر لقاءات على ملعب مختار التتش الذي كان يمتلئ بالجماهير في المباريات والتدريبات، والآن مر ٤٩ سنة على آخر مباراة رسمية أقيمت في هذا الملعب.

جاء ذلك في مستهل كلمته خلال حفل النادي الأهلي الذي أقيم مساء الأمس بفرع النادي بالشيخ زايد، للإعلان عن البدء في إنشاء استاد الأهلي «مشروع القرن».



وأوضح أنه دخل النادي الأهلي لاعبًا سنة ١٩٧١ وما زال يتذكر اللحظات الأولى له عندما كان يحلم بأن يسير إلى جانب سور النادي قبل أن يتشرف باللعب له وتولي مسئوليته، وأن حلم بناء الاستاد كان عام ٧٦ عندما حرص الراحل الفريق عبد المحسن مرتجي رئيس الأهلي الأسبق على الحصول على أرض جديدة للنادي، ليتم اختيارها في مدينة نصر، قبل أن تواصل مجالس إدارات النادي السابقة المهمة والتفاوض لإنشاء الاستاد في هذه المنطقة، بعدما تعذر الأمر بسبب الارتفاعات، ليتجه تفكير الجميع سنة ١٩٩٢ إلى مدينة ٦ أكتوبر، ليحصل النادي على هذه الأرض في الشيخ زايد بمساحة ١٢٨ فدانًا عام ٢٠٠٤ في عهد مجلس إدارة حسن حمدي.

وأضاف محمود الخطيب أن الهدف الأساسي لمجلس الإدارة الذي ترأسه عام ٢٠١٧ كان لائحة النظام الأساسي، والتي ساهمت في إنشاء العديد من الشركات، منها شركة الأهلي للمنشآت التي خططت لهذا العمل، خاصة أن الارتفاع الذي كان مسموحًا به ٦ أمتار، وتم التفاوض مع مؤسسات الدولة ليتم الموافقة على الوصول بالارتفاعات إلى ٣٠ مترًا وهو ما كان نقطة الأمل والتحول في هذا الملف.

عبدالله السعيد يكشف كواليس صفقة القرن

كشف عبد الله السعيد نجم فريق الزمالك كواليس “صفقة القرن" بتوقيعه لزمالك عام 2018 وتفاصيل فشل هذه الصفقة في الأمتار الأخيرة.

وقال عبد الله السعيد في تصريحات عبر فضائية “ إم بي سي مصر 2” : “كنت لاعب حر يحق لي التوقيع لأي نادٍ، خلال المفاوضات وصلتني عروض بأرقام أكبر من أندية أخرى غير الأهلي”.

وتابع: “أخبروني في الأهلي انه اذا كانت هناك أرقام أكبر من أندية اخرى فيمكنني الرحيل”.

وأضاف السعيد: “من حق النادي أن يبحث عن الأفضل له ويتعاقد مع لاعب افضل مني ليضمه، كذلك من حقي كلاعب أن ابحث عن الأصلح بالنسبة لي”.

وواصل: “عرض الزمالك كان مقارب للعروض التي وصلتني من الخليج في هذا التوقيت”.

واكمل نجم الزمالك: “التفاوض مع الزمالك بدأ من خلال الوكيل سيد مرعي ووقعت على عقود إنضمامي للزمالك قبل كأس العالم الا أن الأمور توقفت بعد علم مسؤولي الأهلي بالأمر”.

وأردف: “ذهبت لتدريبات الأهلي بشكل طبيعي ولم أكن مختفياً كما تردد وقتها لاننا كنا في فترة راحة ”.

وزاد: “عقدنا جلسة في حضور كابتن محمود الخطيب والمستشار تركي آل الشيخ وأخبرتهم بالتوقيع لزمالك، والأهلي طلب عودتي خلال الجلسة ليتعهد المستشار تري آل الشيخ بحل الأزمة مع الزمالك كي لا أتعرض للإيقاف، لكنني فوجئت بعد ذلك أن الأهلي قرر عرضي للبيع ”.

وأتم: “لا أعلم لماذا تم إنهاء الأمر لكي أخرج بصورة غير جيدة امام الجماهير، في العالم كله يتم تقدير جهد اللاعب مع النادي ويتم فك الإرتباط بشكل طبيعي ”.