الامارات | بينتو يضم مدافع بني ياس خميس المنصوري للمنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضم مدرب المنتخب الوطني، البرتغالي باولو بينتو، مدافع نادي بني ياس خميس المنصور لقائمة المنتخب.

وذلك وفقا لما أعلنه اتحاد الإمارات لكرة القدم، استعدادا للمشاركة مع الأبيض الإماراتي خلال مباراته المرتقبة أمام نظيره منتخب نيبال المقررة يوم غد الخميس على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، ضمن الجولة الخامسة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027