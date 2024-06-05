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الامارات | بينتو يضم مدافع بني ياس خميس المنصوري للمنتخب

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منصور السندي- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضم مدرب المنتخب الوطني، البرتغالي باولو بينتو، مدافع نادي بني ياس خميس المنصور لقائمة المنتخب.

وذلك وفقا لما أعلنه اتحاد الإمارات لكرة القدم، استعدادا للمشاركة مع الأبيض الإماراتي خلال مباراته المرتقبة أمام نظيره منتخب نيبال المقررة يوم غد الخميس على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام  بالمملكة العربية ، ضمن الجولة الخامسة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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