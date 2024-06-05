الامارات | تأجيل كأس أمم إفريقيا بالمغرب إلى أوائل 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) النسخة القادمة من كأس أمم إفريقيا التي كان مقررا لها أن تقام صيف العام المقبل 2025 في المغرب إلى أوائل عام 2026.

صرح بذلك فيرون أوسينجو أومبا الأمين العام لكاف اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا الاتجاه لتجنب التعارض بين كأس إمم أفريقيا وبطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.

ويشارك في مونديال الأندية بنظامه الجديد 32 فريقا، بينهم أربعة أندية أفريقية،هي الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

ومن المنتظر أيضا مشاركة عدد كبير من اللاعبين الأفارقة مع أنديتهم الأوروبية والآسيوية في مونديال الأندية.

وذكرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني أنه بالاستفسار من الاتحاد الإفريقي حول كيفية التنسيق بين البطولتين، أشار الأمين العام إلى تأجيل البطولة القارية.

وقال أومبا «بإمكاننا أن نلعب كأس أمم إفريقيا بعد مونديال الأندية، ولكن هل سيكون من مصلحة اللاعبين الذين خاضوا موسما طويلا الذهاب إلى أمريكا ثم العودة سريعا للمشاركة في كأس الأمم؟».

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن تأجيل البطولة لا يصب في مصلحة المغرب الذي كان ينوي الاستفادة من كأس الأمم لتعزيز صناعة السياحة، إلا أن التأجيل سيجنب الجميع اللعب في درجات حرارة مرتفعة أثناء الصيف.