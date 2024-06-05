سراج الدين: الخطيب نقطة تحول في الأهلي والاستاد يليق بالقلعة الحمراء

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الأيام الماضية، احتفالية كبيرة للنادي الأهلي للاعلان عن المدينة الرياضية الكبيرة، والتي ستشمل ستاد للقلعة الحمراء، بالإضافة فندق عالمي وجامعه.

ولم يبخل أي عضو مج مجلس إدارة النادي الأهلي بأي نقطة عرق، من أجل خروج الحفل بشكل مميز في الفترة الحالية، إلا أن الاشادة الكبيرة جاءت من نصيب محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة.

وقدم سراج الدين في هذه المشروع جهد كبير من أجل اخراجه للنور بهذا الشكل المبهر، والذي سيكون بمثابة دخول الأهلي العالمية.

وأكد سراج الدين أن تكفلة مشروع القرن دخل في تكلفة مالية تصل إلى 12 مليار جنيه.

وقال محمد سراج النادي الأهلي اعتمد على 4 أساسيات في مشروع القرن، الأرض التي سيتم البناء عليها وتصميم الاستاد والموافقات والتراخيص، والتمويل وهذا كان اكبر عائق.

وتابع سراج: أوجه الشكر لجميع مؤسسات الدولة للتعاون مع النادي الأهلي في مشروع القرن وحصلنا على جميع الموافقات الأمنية من أجل إنشاء المدينة الرياضية، وتكلفة المشروع 12 مليان ولن نتحمل أي أعباء مالية وسيكون التمويل الخاص من الشركات التى وقعنا معها الإتفاقية بحق انتفاع لمدة 25 عام وبعد 15 سنة القلعة الحمراء ستجنى بعض من العوائد.

وأضاف سراج: حصلنا على قرض يصل إلى 300 مليون جنيه لبناء بعض المراحل لفرع التجمع وعدد الأعضاء تصل إلى 11 ألف وقيمة الإشتراكات تخطت 3 مليار جنيه، و بصمات الراحل العامري فاروق تتواجد معنا دائمًا، وكان متقن في عمله بقوة داخل النادي الأهلي.

وعن عدم الإعلان عن تصميم الملعب، أوضح، أنه من سياسة محمود الخطيب (رئيس النادي) عدم الإعلان عن أي شيء غير بعد نهاية التصميم".وأضاف :"الخطيب قطع أشواطًا كبيرة وكان في مفاوضات سابقة في السنوات الماضية على التحالف ولذلك لم يفضل الإعلان سوى بعد الوصول لاتفاق نهائي والإعلان عن شكل.