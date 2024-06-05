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شاهد.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم

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ياسر رشاد - القاهرة - اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة منتخب بوركينا فاسو في العاشرة مساء غداً الخميس باستاد القاهرة في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ .

شهد المران التدريب علي بعض الجمل الفنية و التكتيكية والتسديد على المرمى لوضع الرتوش الأخيرة على تشكيلة المنتخب قبل مواجهة بوركينا.

حضر مران منتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الكابتن حازم أمام و الدكتورة دينا الرفاعي أعضاء  مجلس إدارة اتحاد الكرة ، و وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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